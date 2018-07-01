Almanya'nın Löw kararı

2014 Dünya Kupası şampiyonu olarak Rusya'ya gelen ve kupanın 1 numaralı favorisi olarak gösterilen Almanya, gruplarda sonuncu oldu ve turnuvaya veda etti.

LÖW'ÜN GELECEĞİ BELLİ OLDU

Elendikten sonra ülkeye dönen Almanya'da teknik direktör Löw, gelecekte ne olacağına dair yakın zamanda bir karar alınacağını ifade etmişti.

Almanya Futbol Federayonu, Dünya Kupası'nda büyük hayal kırıklığı yaratan Almanya Milli Takımı'nda teknik direktör Joachim Löw ile devam etme kararı aldı. Almanya Futbol Federasyonu yetkilisi, Kicker'e yaptığı açıklamada, ''Başka bir opsiyonumuz yok. Löw güvenoyu aldı.'' ifadelerini kullandı.

Öte yandan Löw'ün yakın zamanda 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası için takımda değişiklikler yapacağı aktarıldı.