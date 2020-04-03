Almeida: Beşiktaş'a her zaman minnettar kalacağım

Profesyonel kariyerine 1 ay önce nokta koyan Hugo Almeida, verdiği röportajda Beşiktaş'a hoca olarak dönmek istediğini söyledi.

Fanatik'e konuşan Almeida'nın sözleri:

"HER ZAMAN MİNNETTARIM"

Beşiktaş, senin kariyerinde en uzun forma giydiğin takımlardan biri. ‘Beşiktaş’ senin için ne anlam ifade ediyor?

“Beşiktaş, kariyerimdeki en iyi kulüplerin başında yer alıyor. Dünyadaki en iyi taraftar grubuna sahipler ve çok büyük bir camia. O forma altında birçok gol attım ve maçlar kazandık. Beşiktaş’la Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadım. Beşiktaş taraftarlarına, bana verdikleri destek için her zaman minnettar kalacağım. Bir gün onlarla yeniden yollarımızın kesişmesini isterim. Onlar için hep elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Türkiye dönemi, benim için çok önemliydi. Neden olmasın, belki bir gün hoca olarak kulübe geri dönerim.”

"O MAÇLAR HEP FARKLIYDI"

Türkiye kariyerinde unutamadığın anıların var mı?

“Siyah-beyazlı forma altında elbette birçok unutamadığım anım var. Özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray derbilerini asla unutamam. O maçların atmosferi her zaman çok farklı ve çok ateşliydi. Derbilerde gol atmak, paha biçilemezdi. Özellikle iç sahadaki tribün desteği mükemmeldi. Çok inanılmaz duygular yaşadım ve Beşiktaş dediğim gibi benim için unutulmazdı.”

"BİRÇOK TAKIMDA OYNADIM"

Geriye dönüp baktığımda, 2014 yılında Beşiktaş’tan ayrılmanın bir hata olduğunu düşünüyor musun?

“Açıkçası Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonra birçok kulüpte (2014-2020 arasında 7 kulüpte oynadı) forma giydim. Ayrılmak, belki benim için bir hataydı. Ancak o zamanki şartlara göre bu kararı almam gerekiyordu. Şimdi geriye döndüğümde bu karardan dolayı üzgünüm ama aldığım hiçbir kararda olduğu gibi pişman değilim.”