Almeida: Fikret Orman beni kandırdı

Hugo Almeida, Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman'ın kendisine verdiği sözü tutmadığını söyledi.

Quaresma, Manuel Fernandes ve Simao ile birlikte İstanbul'da kendisini evinde gibi hissettiğini belirten Almeida şunları söyledi:

“Yeni bir kültür, farklı bir din ve yaşam alışkanlıkları. Ama alışmakta hiç zorluk yaşamadım. Harika günler geçirdim. Kral gibi bir yaşam. Fazla dışarı çıkamıyorduk, her yerde gazeteci var, taraftarlar vardı. Ama son derece neşeli bir hayatımız vardı. Portekizlilerle dolu bir takımda zorluk çekmek mümkün değil. Yeni kültürel gerçeğe çabuk alıştım.”

“BEŞİKTAŞ BAŞKANI BENİ KANDIRDI”

“Türkler futbol konusunda çok tutkulu. Türkiye Kupası’nı kazandık. Hâlâ Türkiye’den arkadaşlarım var. Beni davet ediyorlar. Asya yakasında oturuyordum. Sanırım diğer yakaya göre daha sakin, huzurlu bir yer. Son sezon sözleşme yenileme meselesine kadar her şey iyiydi. Beşiktaş Başkanı bana verdiği sözü tutmadı. Başkan tarafından kandırıldım.”