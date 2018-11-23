Alonso, Abu Dabi'de F1'e veda edecek

Fernando Alonso, 18 yıllık Formula 1 macerasına nokta koymaya hazırlanıyor. 37 yaşındaki pilot, sezonun son yarışı olan Abu Dabi Grand Prix'siyle Formula 1'e veda edecek.

DUYGUSAL BİR VEDA OLACAK

Basın toplantısında konuşan Alonso, kendisi için özel bir yarış olacağını söyledi. İspanyol pilot, "Şu an için her şey normal. Son yarışıma çıkacakmış gibi hissetmiyorum. Fakat pazar günü daha duygusal olacaktır." dedi. Mclaren pilotu, bir gün formula 1'e dönmek konusunda da açık kapı bıraktı.

Alonso, "Şimdilik bu konu hakkında konuşmam zor. Ama gelecek yıl, kanepemde umutsuz bir şekilde oturuyor olursam belki geri dönmenin bir yolunu bulurum." dedi. Alonso, Formula 1 kariyerindeki en dişli rakibinin Michael Schumacher olduğunu da sözlerine ekledi. Alonso'nun takımı Mclaren, İspanyol pilotun vedasına özel bir araç tasarladı.

37 yaşındaki sürücü, simgesel hale gelen kaskının renklerine boyanmış bir otomobille boy gösterecek. İki kez şampiyonluk sevinci yaşayan Alonso, kariyerinde 32 yarış zaferi kazanırken 97 kez podyuma çıktı. Deneyimli pilot, Abu Dabi'de 311. kez yarışacak.