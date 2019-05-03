Alonso macerasına farklı şekilde devam edecek

Toyota'nın Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda (WEC) yarışan takımı Toyota Gazoo Racing ile Le Mans 24 Saat dahil olmak üzere birçok zafere ve pole imza atan Fernando Alonso, koltuğunu gelecek sezondan itibaren bir başka WEC şampiyonu ve eski F1 pilotu olan Brendon Hartley'e bırakacak.

Toyota açıklamasına göre, iki kez Formula 1 Dünya Şampiyonu olan Fernando Alonso, Toyota Gazoo Racing çatısı altında farklı motorsporları serilerinde yarışmaya devam edecek.

Alonso, Toyota'nın WEC yarış aracı TS050 Hybrid ile son olarak 5 Mayıs'ta Belçika'daki Spa-Francorchamps 6 Saat ve 14 Haziran'da Fransa'daki Le Mans 24 Saat yarışlarına çıkacak. 1 Eylül'de Silverstone'da başlayıp, 14 Haziran 2020'de tamamlanacak yeni WEC sezonunda Toyota'nın kadrosu ise, Brendon Hartley'in yanı sıra Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez, Sebastien Buemi ve Kazuki Nakajima'dan oluşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota WEC Takım Başkanı Hisatake Murata, Fernando Alonso'ya katkıları ve yaşattığı unutulmaz başarıları için teşekkür etti.