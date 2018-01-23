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Alpay Özalan, Ümit Milli Takımı'nın başına geçti

Ümit Milli Takım’da görevinden istifa eden Abdullah Ercan’ın yerine Alpay Özalan'ın getirildiği öğrenildi.

Alpay Özalan, Ümit Milli Takımı'nın başına geçti
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9 yıldır Milli Takım’ın çeşitli kategorilerinde görev yapan Abdullah Ercan, bugün sürpriz bir şekilde istifa etti.

ALPAY ÖZALAN GELECEK

Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) istifasını sunan Ercan’ın istifasının kabul edildiği, Ümit Milli Takım’ın başına geçecek ismin ise Alpay Özalan olduğu öğrenildi.

Alpay Özalan’a yakın kaynaklardan İhlas Haber Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre, Alpay Özalan’ın TFF ile anlaşma imzaladığı, yapılan anlaşmanın da Çarşamba günü TFF’nin resmi internet sitesinden duyurulacağı öğrenildi.

SON OLARAK SAMSUN'U ÇALIŞTIRDI

Alpay Özalan’a yakın kaynaklardan İhlas Haber Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre, Alpay Özalan’ın TFF ile anlaşma imzaladığı, yapılan anlaşmanın da Çarşamba günü TFF’nin resmi internet sitesinden duyurulacağı öğrenildi.

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