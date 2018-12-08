Alper Boğuşlu, Volkan için devrede

Sarı-lacivertli takımın deneyimli file bekçisi Volkan Demirel, Aatıf ve Dirar'la birlikte kadro dışı bırakılmıştı.

BOĞUŞLU, BAŞKAN'LA GÖRÜŞECEK

Başkan Ali Koç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Volkan Demirel'in hem kendisine hem de o dönem yardımcı antrenör olan Koeman'a saygısızlık yaptığını belirtmişti. Koç, Volkan'ın affedilmesi için özür dilemesi gerektiğini de vurgulamıştı.

Dün Fenerbahçe'nin kadrosuna katılan yeni kaleci antrenörü Alper Boğuşlu'nun ilk iş olarak Volkan Demirel meselesini çözmek istediği gelen bilgiler arasında. A Milli Takım'da kaleci antrenörlüğü yaptığı dönemden Volkan'la yakın olan Boğuşlu, önce Comolli ve Koeman'la görüşecek ve deneyimli file bekçisinin yeniden kadroya dönmesini isteyecek.

Alper Boğuşlu, Başkan Ali Koç'la da görüşerek Volkan'ın affedilmesi gerektiğini iletecek. Boğuşlu'nun Volkan'la yönetim arasında bağ kurarak Demirel'in yeniden takıma kazandırılmasını sağlayacağı ifade ediliyor.