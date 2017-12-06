Alper: Galatasaray'ın puan kaybedeceğini biliyorduk

Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk, sarı-lacivertli formayla yeniden Süper Lig şampiyonluğu yaşamak istediğini söyledi.

LİG ÇOK HEYECANLI GEÇİYOR

Ligin çok heyecanlı geçtiğini anlatan Alper, şampiyonluk yarışıyla ilgili, "Galatasaray son haftalarda puan kayıpları yaşadı. Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iyi devam ediyor. Başakşehir iyi futbol oynuyor. Biz de çok iyi oynuyoruz. Özellikle son 3 maçta bambaşka bir Fenerbahçe var. Çok güzel bir lig geçiyor. Az hata yapanın kazanacağı bir lig. İnşallah az hatayı biz yaparız ve sezon sonu kazanan biz oluruz." değerlendirmesinde bulundu.



Sarı-lacivertli taraftarlara da mesaj veren Alper, "Taraftarımız bizi yalnız bırakmıyor. Onlar yanımızda olduğu sürece 10 kilometre koşacağımız varsa 15 kilometre koşuyoruz. Onlarla güzel günler yaşayacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'IN PUAN KAYBEDECEĞİNİ TAHMİN EDİYORDUK

Alper Potuk, sezona çok iyi başlayan ve ilk 13 haftayı lider tamamlayan Galatasaray'ın yaşadığı puan kayıplarına şaşırmadıklarını belirtti.



Galatasaray'ın Süper Lig'e çok iyi başladığını ifade eden Alper, "Galatasaray her maçı kazanıyordu. Böyle gitmeyeceklerini, puan kaybedeceklerini tahmin ediyorduk. Galatasaray'ın bir yerden sonra düşüş yaşamasını bekliyorduk. Beklediğimiz gibi de oldu, fark kapandı. Çok ciddi bir fark olmasa da yine de öndeler. Son haftalardaki performansımızı sahaya yansıtmaya devam edeceğiz. İlk yarının bitmesine 3 maç var ve 3 puanlık sistemde her şey olabilir. Biz kendi işimize bakıyoruz. Rakiplerimiz bizi ilgilendirmiyor. Biz maçlarımızı kazandığımız sürece mutlu bir şekilde ilk yarıyı bitiririz." şeklinde konuştu.