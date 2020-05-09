Alper: Artık işime dört elle sarılacağım

Fenerbahçe yönetimiyle yaptığı görüşmenin ardından yeniden takıma dahil edilen Alper Potuk, büyük sevinç yaşıyor.

Maaşında bir kez daha indirime giderek takımda kalmayı garantileyen 29 yaşındaki oyuncu, açıklamalarda bulundu.

"EN ÇALIŞKAN FUTBOLCU BEN OLACAĞIM"

Kendisine yeniden şans verilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu vurgulayan Alper, "İşime artık dört elle sarılacağım. Antrenmanların en çalışkan futbolcusu ben olacağım. Kısaca yönetimin bana tanıdığı bu şansı en iyi şekilde değerlendirip, takıma bundan sonra büyük katkı vermeye çaba göstereceğim." dedi.

Sarı-lacivertli formayla bu sezon 8 maça çıkan orta saha oyuncusu, gol veya asist üretemedi.