Alper: Kuruş almadan oynarım

2013-2014 sezonundan bu yana Fenerbahçe forması giyen ancak son yıllarda büyük düşüş içinde olan Alper Potuk, bu sezon da beklentileri karşılayamadı.

Sezon başında kendi isteğiyle maaşında yüzde 40 indirime giden ve sözleşmesini 2022 yılına kadar uzatan Alper, kötü performansı nedeniyle gönderilecekler listesine eklenince yönetimden yeni bir talepte bulundu.

KURUŞ ALMADAN OYNARIM

Takımda kalmayı çok istediğini ve paranın bir öneminin olmadığını belirten 29 yaşındaki futbolcu, "Gelecek sezon kuruş almadan oynarım." diyerek yönetime 'beni göndermeyin' mesajı yolladı.

Sarı-lacivertli idareciler ise artık sorunun para olmadığını ve Alper'in takımdan gönderilmesi gerektiğini düşünüyor.

Bu sezon sadece 8 maçta forma giyebilen Alper, gol veya asist üretemedi.