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Alper Potuk, Fenerbahçe ile yollarını ayırıyor

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Alper Potuk'un, yeni sezon için gelecek teklifleri değerlendireceği öğrenildi.

| Haber Merkezi
Alper Potuk, Fenerbahçe ile yollarını ayırıyor
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Fenerbahçe'de gösterdiği performansla tartışma konusu olan Alper Potuk, sarı-lacivertli ekip ile yollarını ayıracak.

Ara transfer döneminde kendisine Süper Lig ekiplerinden gelen tekliflere karşın, Fenerbahçe'den ayrılmak istemeyen 28 yaşındaki oyuncu önümüzdeki sezon için gelecek teklifleri ise değerlendirme kararı aldığı belirtildi.

TRİBÜNLERDEN TEPKİ GÖRMÜŞTÜ

Sezon başında takımdan ayrılmadığı için tribünlerden de tepki gören Alper Potuk, Fenerbahçe'de bu sezon 5 lig karşılaşmasında görev aldı. 

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