Alper Potuk, Fenerbahçe ile yollarını ayırıyor

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla tartışma konusu olan Alper Potuk, sarı-lacivertli ekip ile yollarını ayıracak.
Ara transfer döneminde kendisine Süper Lig ekiplerinden gelen tekliflere karşın, Fenerbahçe'den ayrılmak istemeyen 28 yaşındaki oyuncu önümüzdeki sezon için gelecek teklifleri ise değerlendirme kararı aldığı belirtildi.
TRİBÜNLERDEN TEPKİ GÖRMÜŞTÜ
Sezon başında takımdan ayrılmadığı için tribünlerden de tepki gören Alper Potuk, Fenerbahçe'de bu sezon 5 lig karşılaşmasında görev aldı.