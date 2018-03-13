Alper Potuk: G.Saray'a sahayı dar edeceğiz

Fenerbahçe'de gözler Galatasaray derbisine çevrildi. Sarı-lacivertli ekibin orta saha futbolcusu Alper Potuk avantajlı bir haftanın Fenerbahçe'yi beklediğini, derbiyi kazanıp "lige ağırlıklarını koyacaklarını" savundu.

"Galatasaray'ın karşımızda asla şansı yok" diyen Alper, 6 puan farkın önemli olmadığını belirterek, "Lig asıl şimdi başlıyor. Galatasaray derbisiyle yepyeni bir başlangıç yapacağız ve lige ağırlığımızı koyarak şampiyon olacağız" şeklinde konuştu.

"AVANTAJLI BİR HAFTA BİZİ BEKLİYOR"

Alper, "Bundan sonra iyi veya kötü oynamak önemli değil. Önümüzde güzel maçların olacağı haftalar var. Biz Galatasaray'la oynayacağız, Başakşehir'le ise Beşiktaş karşılaşacak. Avantajlı bir hafta bizi bekliyor.Taraftarımızın da desteğiyle sahayı Galatasaray'a dar edip kazanacağız" dedi.