Alper Potuk ile Tuvana Türkay barıştı

Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk, yeşil sahalardan çok özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
Oyuncu Tuvana Türkay'la 3 yıldır bir ayrılıp bir barışan Alper, inişli çıkışlı ilişkisini düzenli hale getirmeye çalışıyor.
ALPER ALDITTI İDDİASI İLE AYRILMIŞLARDI
Ünlü çift, Potuk'un Nisan 2018'de yaptığı kaçamak üzerine ayrılıp Eylül 2018'de barıştı.
Aradan geçen zamanda bir kez daha ayrılan Alper Potuk ile Tuvana Türkay, önceki akşam ise Anadolu Hisarı'ndaki bir balıkçıdaydı.
BARIŞI GİZLİCE KUTLADILAR
Barışı ailelerinden dahi gizleyen ikili, Potuk'un kapattığı mekanda baş başa romantik anlar yaşadı.