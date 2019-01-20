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Alper Potuk ile Tuvana Türkay barıştı

Fenerbahçe kariyeri inişli çıkışlı olan Alper Potuk, aşk hayatını da bir türlü rayına oturtamıyor. Tuvana Türkay ile Nisan ayında ayrılan Alper, ünlü oyuncuyla yeniden barıştı.

Alper Potuk ile Tuvana Türkay barıştı
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Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk, yeşil sahalardan çok özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Oyuncu Tuvana Türkay'la 3 yıldır bir ayrılıp bir barışan Alper, inişli çıkışlı ilişkisini düzenli hale getirmeye çalışıyor.

ALPER ALDITTI İDDİASI İLE AYRILMIŞLARDI

Ünlü çift, Potuk'un Nisan 2018'de yaptığı kaçamak üzerine ayrılıp Eylül 2018'de barıştı.

Aradan geçen zamanda bir kez daha ayrılan Alper Potuk ile Tuvana Türkay, önceki akşam ise Anadolu Hisarı'ndaki bir balıkçıdaydı.

BARIŞI GİZLİCE KUTLADILAR

Barışı ailelerinden dahi gizleyen ikili, Potuk'un kapattığı mekanda baş başa romantik anlar yaşadı.

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