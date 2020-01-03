Alper Potuk İstanbul'dan ayrılmak istemiyor

Fenerbahçe'de yıllardır yedek kulübesine hapsolan Alper Potuk, sezon başında takımda kalmak için maaşında indirime gitmişti.

Ancak bu sezon da 11'e giremeyen 28 yaşındaki futbolcu artık topuz ağzında.

HEPSİNİ REDDETTİ

BtcTürk Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Kayserispor ve Sivasspor'un transfer etmek istediği tecrübeli oyuncu, İstanbul dışına çıkmak istemediğini söyleyerek gelen bütün teklifleri reddetti.

Dün Alper'i istediğini açıkça dile getiren Rıza Çalımbay, "Ara transfer döneminde 3 ya da 4 oyuncuyu kadromuza katacağız. Alper Potuk benim yakından tanıdığım bir futbolcu. Alper Potuk, Fenerbahçe'den ayrılırsa Alper de Sivasspor'u isterse bu transferin olmaması için hiçbir neden yok. Alper'i takımımda görmek isterim" demişti.

SÖZLEŞMESİ 2022'DE BİTİYOR

Şu anda indirimli haliyle 1.4 milyon euroya yakın bir maaşı olan Potuk'un sözleşmesi Haziran 2022’de sona erecek.