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Alper Potuk Kayserispor'u reddetti

Fenerbahçe'de yıllardır yedek kulübesine hapsolan, sezon başında da takımda kalmak için ücretinde indiriem giden Alper Potuk'a Kayserispor talip oldu.

| Haber Merkezi
Alper Potuk Kayserispor'u reddetti
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2013-2014 sezonundan bu yana sarı-lacivertli formayı giyen Alper Potuk, son yıllarda büyük bir düşüş içinde.

Sezon başınd takımda kalabilmek için maaşında indirime giden 28 yaşındaki futbolcu, yine de forma şansı bulduğu maçlarda vasatı aşamadı.

FORMA ŞANSI BULACAĞINA İNANIYOR

Devre arasında Alper'le yolları ayırmak isteyen sarı-lacivertli yönetim, tecrübeli futbolcudan gelen haberle yıkıldı.

Kayserispor'dan gelen teklifi reddeden Potuk, ligin ikinci yarısında daha fazla forma şansı bulacağına inanıyor.

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