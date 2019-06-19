Alper Potuk Malatyaspor'a transfer oluyor

Erol Bulut'la yollarını ayıran Yeni Malatyaspor, takımın başına Sergen Yalçın'ı getirmişti.
Üst sıralara oynayacak bir kadro kurmak isteyen Yalçın, Fenerbahçe'de iyice gözden düşen Alper Potuk'un alınmasını talep etti.
ASSKERLİK DÖNÜŞÜ GÖRÜŞECEK
Potuk'un Burdur'dan döner dönmez Malatya ekibiyle masaya oturacağı belirtildi. Bedelli askerlikten yararlanan tecrübeli futbolcu, ayın 28'inde terhis olacak.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın takımda düşünmediği 28 yaşındaki futbolcunun satılık olmasa da kiralık olarak gönderilebileceği belirtildi.