Alper Potuk: Pereira kasıtlı tekme attı

Fenerbahçeli Alper Potuk, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor ile berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"KAZANMAYA GELMİŞTİK"

Trabzonspor deplasmanında kazanamadıkları için üzgün olduklarına vurgu yapan Alper Potuk, "Buraya yüzde 100 kazanmaya gelmiştik. Maçın başından yediğimiz gole kadar da bunu hissettirdik. Şampiyonluk yolunda bu deplasman önemli. Kazanamadığımız için üzgünüz. Golden sonra moralimiz bozuldu, dağıldık. Beraberliği yakaladık ama kazanamadığımız için üzgünüz." dedi.

"KASITLI TEKMELER YEDİM"

Trabzonsporlu Joao Pereira'nın kendisine kasıtlı sert müdahaleler yaptığı iddia eden Alper Potuk, "Anlamadığım bir şekilde maça başlar başlamaz her pozisyonda kasıtlı tekmeler yedim. Bunu kabul etmek mümkün değil. Mücadele içinde olabilir ama arkadan direk kasıtlı basmak olmaz. Hakem görmemiş olabilir. Rakibin sağ beki, her aldığım pozisyonda arkadan kasıtlı müdahaleler yaptı." diye konuştu.