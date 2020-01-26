Alper Potuk, Rizespor'a kiralanıyor

Fenerbahç'de Moses'dan sonra bir ayrılık daha yaşanacak.
TFF'nin harcama limitine 16 milyon TL eklemesi ve Moses'ın Inter'e transferi sonrasında eli rahatlayan sarı-lacivertli ekip, Alper Potuk'u da gönderiyor.
RİZESPOR'UN TEKLİFİNİ KABUL ETTİ
Ersun Yanal'ın takımda düşünmediği ve forma şansı vermediği deneyimli futbolcu szon sonuna kadar Çaykur Rizespor'a kiralanacak.
Daha önce Süper Lig ekiplerinden teklifler alan Alper Potuk, takımda kalmak istediğini ifade etmişti. Ancak 28 yaşındaki oyuncu, Karadeniz ekibine kiralanmayı kabul etti.
Alper Potuk'un Rizespor'a transferi önümüzdeki günlerde resmi olarak açıklanacak.
Öte yandan Fenerbahçe, yıllık 1.5 milyon euro kazanan Alper'in maaşından da kurtularak bütçede yer açmış olacak.