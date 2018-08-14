Alper Potuk: Taraftara güzel günler göstereceğiz

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin ön eleme turunda Benfica'ya mağlup oldu.

"Taraftarlara teşekkür ediyorum." diyerek sözlerine başlayan Alper Potuk, "Maçın başından sonuna kadar yanımızda oldular. Maç bitti yarım saat stattan ayrılmadılar. Bu sene güzel günler bizi bekliyor." dedi.

"İlk maçta da özellikle ilk yarı iyi bir savunma yaptık." diyen 27 yaşındaki oyuncu, "İkinci yarıda olmayacak bir gol yedik. Burada taraftarın baskısıyla etkili oynadık. Sağlık olsun. Önümüzde uzun bir süreç var. Bu büyük taraftarla güzel günler göreceğiz." sözleriyle umutlu konuştu.

Maça santrafor başlamasının hatırlatılması ve Slimani'nin gelişiyle takımda nasıl bir kadro olabileceği sorusu üzerine ise Alper Potuk, "Sezon başındayız. Takım yavaş yavaş oturacaktır. Hocamızın takdiri. Hocamız kime, nerede görev verirse, oynadığımız mevkide en iyisini vermeye çalışırız. Bizler profesyoneliz." yanıtını verdi.