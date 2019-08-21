Alper Potuk yeni sözleşmeyi imzaladı

Fenerbahçe'de Alper Potuk'tan büyük fedakarlık.

Babasını hastalığı nedeni ile futbola bir türlü konsantre olamayan Alper Potuk, bir süre önce sarı-lacivertli ekibe ''gerekirse maaşımda indirime gidebilirim" dediği öğrenilmişti.

Bunun üzerine düzenlenen yeni sözleşmede, kendi talebi üzerine %40 indirime giden Alper, takımı ile tekrar masaya oturdu.

KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA

Sözleşme imzalanmasının ardından Fenerbahçe ve Alper'den yapılan açıklama şu şekilde:

Kendi talebi üzerine ücretinde %40 oranında indirime giden futbolcumuz Alper Potuk, bu kapsamda yeniden düzenlenen sözleşmesini imzaladı.

Kulübümüzde gerçekleştirilen imzada Sportif Direktörümüz Damien Comolli de hazır bulundu.

Bu imzayla Alper Potuk’un 31 Mayıs 2022’e kadar kulübümüzle olan mevcut sözleşmesi, ücretinde %40 oranında bir indirim yapılarak yenilendi.

Yeni sözleşmenin her iki tarafa da hayırlı olmasını dileyen Alper Potuk, “Hem kendi adıma hem de kulübüm adına hayırlı olsun. İnşallah uğurlu gelir. Sezona iyi başladık. İnşallah omuz omuza hep beraber, camiamız ve taraftarlarımızla sezonu şampiyonlukla tamamlarız” diye konuştu.