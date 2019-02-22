Alper Potuk taraftarı çıldırttı

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Zenit ile karşı karşıya geldi.
Kadıköy'de 1-0 yendiği Rus rakibine deplasmanda 3-1 yenilen sarı-lacivertliler, Avrupa defterini kapattı.
Maç boyunca istediği oyunu ortaya koyamayan Fenerbahçe'de taraftarların en çok eleştirilen isimlerin başında Alper Potuk geldi.
FUTBOLUYLA DEĞİL AŞK HAYATIYLA ANILIYOR
Son yıllarda spor basınından çok magazin dünyasında manşetlere çıkan Alper, Zenit mücadelesinde sahada adeta döküldü.
Çok top kaybı yapan 27 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli taraftarları çıldırttı.