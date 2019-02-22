UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, ilk maçta elde ettiği 1-0'lık skorun avantajını kullanamadı. Rusya'da Zenit'e 3-1 yenilen sarı-lacivertliler, Avrupa'ya veda etti.

Ersun Yanal, Zenit mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, kendilerinden iyi olmayan takıma elendikleri için üzgün olduklarını ve artık Beşiktaş derbisini düşündüklerini söyledi.

Ersun Yanal: Bizden iyi olmayan takıma elendik

İki Benfica maçında da hakem hatalarının kurbanı olan temsilcimiz Galatasaray, VAR olsaydı Portekiz ekibini eleyebilirdi.

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Kameni, Marca gazetesine konuştu. Tecrübeli eldiven, "Türk futbolu çok tuhaf. Statta çok fazla sigara içildiğinden bu durum beni etkiledi " dedi.

Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan büyük umutlarla transfer ettiği Diagne, henüz beklentileri karşılayamadı. Benfica maçında da etkisiz bir görüntü çizen 27 yaşındaki forvet taraftara saç baş yoldurttu.

Son yıllarda büyük bir çöküş yaşayan Alper Potuk, Zenit maçında da beklentileri karşılayamadı.

1 Fatih Terim UEFA'yı suçladı Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Avrupa Ligi'nde Benfica ile rövanç maçında golsüz berabere kaldıkları maçta hakem kararlarını eleştirdi.

2 İspanyol basınına konuşan Kameni Türk futbolunu kötüledi Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Kameni, Marca gazetesine konuştu. Tecrübeli eldiven, "Türk futbolu çok tuhaf. Statta çok fazla sigara içildiğinden bu durum beni etkiledi " dedi.

3 VAR'ı getirmeyen UEFA Galatasaray'ı yaktı İki Benfica maçında da hakem hatalarının kurbanı olan temsilcimiz Galatasaray, VAR olsaydı Portekiz ekibini eleyebilirdi.

4 Diagne yine döküldü Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan büyük umutlarla transfer ettiği Diagne, henüz beklentileri karşılayamadı. Benfica maçında da etkisiz bir görüntü çizen 27 yaşındaki forvet taraftara saç baş yoldurttu.

5 Avrupa Ligi’nde son 16’ya kalan takımlar UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçlarının ardından tur atlayan takımlar belli oldu.

6 Alper Potuk taraftarı çıldırttı Son yıllarda büyük bir çöküş yaşayan Alper Potuk, Zenit maçında da beklentileri karşılayamadı.

7 Moses: Gerçekten acı verici Zenit'e 3-1 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Fenerbahçe'de karşılaşma ardından açıklamalarda bulunan Moses, çok üzgün olduklarını söyledi.