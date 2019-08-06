Alper Potuk'un babası kanser oldu

Sarı-lacivertli takımda son zamanlarda en çok tartışılan futbolcuların başında gelen Alper Potuk'un bir süredir kötü performans sergilemesinin nedeni araştırılıyordu.

Edinilen bilgiye göre Fenerbahçeli futbolcunun babası Mustafa Potuk'un kolon kanseri olduğu ve Alper'in de bu süreçten oldukça etkilendiği öğrenildi.

"GEREKİRSE MAAŞIMDA İNDİRİME GİDİLSİN"

Performansı birçok Fenerbahçe taraftarı tarafından eleştirilen Alper'in Ersun Yanal ile bir görüşme yaptığı öğrenildi.

Bu görüşmede 28 yaşındaki futbolcunun Yanal'a, "İstenirse maaşımda indirime gidebilirim" dediği belirtildi.

Başkan Ali Koç ise Alper'in bu durumunu öğrenmesi üzerine oyuncuya her konuda destek olacağını söyleyediği ve babasının hastalığıyla yakından ilgileneceğinin sözünü verdiği ifade edildi.