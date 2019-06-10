Alper Potuk'un asker imajı

Futbolda sezon sona erdi. Bazı futbolcular dinlenmek için tatil planlamalarını çoktan tamamlarken, bazıları ise bedelli askerlik için birliklerine katılım sağladı. Onlardan biri de imajı ve özel yaşantısıyla devamlı gündem olan Fenerbahçeli Alper Potuk.

BİRLİĞİNE KATILDI

Burdur'da askerlik görevini yapmak için birliğine katılan Alper Potuk saçlarını ve sakallarını kesti. Sosyal medyadan paylaşılan fotoğrafta tanınmakta güçlük çeken Alper Potuk için kullanıcılar "Yeni transfer" yorumunu yaptı.

Sakal ve Saçları gittikten sonra bambaşka biri haline dönüşen Potuk'u bazı Fenerbahçeliler bile tanımakta güçlük çekti.