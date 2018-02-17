Alper Ulusoy'un kararları akıllara Kocaman'ı getirdi

Süper Lig'in 22. haftasında Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

1-1 sona eren mücadeleye, maçın hakemi Alper Ulusoy damga vurdu.

Her iki takımın aleyhine de skandal kararlara imza atan Ulusoy'un ceza sınırındaki Pepe ve Talisca'ya verdiği kartlar ise siyah-beyazlı taraftarları kızdırdı.

Özellikle Talisca'nın pozisyonunda Brezilyalı futbolcunun faul yaptığını zanneden Ulusoy'un bu kararı akıllara Aykut Kocaman'ı getirdi.

ÇAT ÇAT ÇAT VERDİ DEMİŞTİ

Kocaman haftalar önce yaptığı açıklamada, "Alper Ulusoy'du galiba hakem, Karabük maçını oynuyoruz, 3 oyuncumuz sarı kart zincirinde; çat, çat, çat diye tam nokta atışı. Niye rakiplerimize de olmuyor? Çok tecrübeli bir insanım, çok net gözüküyor. Bizim şampiyon olma ihtimalimiz iki tarafta da çok zor gözüküyor, Fenerbahçe taraftarı bunu bilsin" demişti.

Ulusoy'un Fenerbahçe'den sonra bu kez Beşiktaş'ın ceza sınırındaki futbolcularına kart göstermesi, futbolseverler tarafından sert bir dille eleştirildi.