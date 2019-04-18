Spor Toto Süper Lig'de aldığı kötü sonuçlar nedeniyle küme düşme tehlikesini yakından hisseden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Akhisarspor galibiyetiyle umut tazeledi.

Mavi-beyazlı ekip, Süper Lig'in 28. haftasında sahasında ağırladığı Akhisarspor karşısında geriye düşmesine rağmen özellikle ikinci yarıda ortaya koyduğu performansla maçı kazanmasını bildi.

Süper Lig'in ikinci yarısında 6 mağlubiyet, 3 beraberlik ve 2 galibiyet alan Erzurum temsilcisi, 28. hafta sonunda 25 puanla 17. sırada yer aldı.

Sezonun ilk yarısında konuk ettiği Göztepe ve Antalyaspor'u mağlup eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ikinci yarıda bu takımlarla deplasmanda oynayacağı karşılaşmaları kazanarak, küme düşme hattından uzaklaşmanın planlarını yapıyor.

Hamzaoğlu ilk galibiyetini aldı

Süper Lig'in 24. haftasında teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde Galatasaray'ı konuk eden ve 1-1'lik eşitlik sonrası Özdilek ile yollarını ayıran mavi beyazlı ekip, tecrübeli teknik adam Hamza Hamzaoğlu ile 1,5 yıllık anlaşma yaptı.

Erzurum ekibi, Hamzaoğlu yönetiminde çıktığı Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor ve Kasımpaşa karşılaşmalarında istediği sonuçları alamadı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ligin 28. haftasında düşme hattını yakından ilgilendiren maçta konuk ettiği Akhisarspor'u 2-1 yendi. Bu kaşılaşma aynı zamanda teknik direktör Hamzaoğlu'nun da yeni takımındaki ilk galibiyeti oldu.

"Bundan sonraki karşılaşmalar şampiyonluk maçı gibi bir şey"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Sportif Direktörü Zafer Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Alt sıralarda lig yeni başladı." dedi.

Demir, kalan haftalarda alacakları sonuçların ligdeki konumlarını belirleyeceğini belirterek, "Bundan sonra diğer takımların değil bizim alacağımız puanlar ne olacağımızı belirleyecek. Taraftarın ve bizim umutlanmamız önemli şeyler. Bundan sonraki karşılaşmalar şampiyonluk maçı gibi bir şey olacak." diye konuştu.

Alınan Akhisarspor galibiyetinin futbolcular üzerinde olumlu etki oluşturduğuna işaret eden Demir, "Futbolcularımız kendilerine geldi ve psikolojik açıdan rahatlama oldu ama tam anlamıyla hiçbir şey bitmedi. Aldığımız 3 puan oyuncuların üzerindeki stresi biraz olsun kaldırdı ve onlar da nefes aldı. Galibiyete hasretlik vardı ve bu kırılmış oldu. Daha yeni başladık, yolumuza planlı bir şekilde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Futbolcular daha mutlu ve iştahlılar"

Zafer Demir, ligin 29. haftasında Göztepe deplasmanına gideceklerini anımsatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu maça yönelik her türlü çalışmamızı yapıyoruz. Rahatlama var ama Göztepe maçına daha dikkatli ve moralli gideceğiz. Futbolcular da bunu biliyor şu anda daha mutlu ve iştahlılar. Moralimiz iyi ama çok rahat bir maça çıkmayacağız çünkü, Göztepe'nin de final maçı gibi bir şey olacak. Onlar, kendi sahalarında oldukları için bizden avantajlı görünüyor ama biz de daha planlı ve programlı şekilde gitmeye çalışacağız."