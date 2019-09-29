Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi golsüz sona erdi. İlk derbisine çıkan kaleci Altay Bayındır, başarılı bir performans gösterirken, karşılaşmanın ardından atmosferden etkilenmediğini ifade etti.

"ATMOSFER BENİ ETKİLEMEDİ"

Karşılaşmayı değerlendiren Altay Bayındır, "Galibiyete yakın olduğumuz bir maçtı, topu kaleye sokamadık. Bir şey bitmiş değil, şampiyonluğa kenetlenmiş bir takımız, bu doğrultudan ilerliyoruz. Bugün sahada terinin son damlasına karar mücadele veren tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum ve Galatasaray'a da başarılar diliyorum." dedi.

Altay Bayındır: Ben Fenerbahçelileri duydum - İZLE

Taraftarlar baskısıyla ilgili konuşan Altay Bayındır, "Sahaya odaklandığın için tribüne çok bakmıyorsun. Galatasaray taraftarının sesi duyuldu ama ben daha çok Fenerbahçe taraftarının sesini duydum, destekleri için onlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray derbisinde iyi performans göstermesiyle ilgili gelen soru üzerine konuşan 21 yaşındaki file bekçisi, "Derbi olması benim için fark yaratmadı, her maça aynı şekilde konsantre olup, aynı şekilde oynuyorum. Hocamız da, Emre ağabey de, Volkan ağabey de çok tecrübeli, büyük liderler hepsi, yönetmeyi biliyorlar. Bu maçı oynamış olarak uyarılarda bulundular bize ama biz her maça nasıl hazırlanıyorsak, buna da öyle hazırlandık. Galip gelebilirdik ama olmadı." diyerek sözlerini noktaladı.