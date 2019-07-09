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Altay Bayındır Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Ankaragücü'nde forma giyen, kaleci Altay Bayındır'la 4 yıllık anlaşma sağladı.

Altay Bayındır Fenerbahçe'de
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2019-2020 sezonunda Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de transfeler bitmiyor.

Sarı-Lacivertliler, son olarak Ankaragücü kalecisi Altay Bayındır ile 4 senelik sözleşme imzalandığını açıkladı.

1,5 MİLYON EURO

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, daha önce Fenerbahçe ile 1.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardıklarını ifade etmişti.

İşte Fenerbahçe'nin resmi açıklamalası;
Kulübümüz, Ankaragücü forması giyen Altay Bayındır ve kulübü ile yapılan görüşmeler sonunda anlaşma sağlamıştır.
Formamızı, gelecek 4 yıl boyunca başarıyla taşıyacağına inandığımız 21 yaşındaki genç kalecimize ailemize hoş geldin diyor; Fenerbahçe'miz ile nice zaferler diliyoruz.
Fenerbahçe Spor Kulübü

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