Altay Bayındır için Ederson modeli

Kadrosunu baştan aşağı yenileyen Fenerbahçe, taraftarının özlediği futbolu sergilemeye başlarken teknik direktör Ersun Yanal, daha efektif bir takım için yoğun mesai harcıyor.

ALTAY'I LİBERO GİBİ KULLANMAYI HEDEFLİYOR

Yanal kendisiyle özdeşleşen hücum futbolunu maksimum seviyede oynatabilmek için bütün futbolcularından faydalanmak isterken, kaleciler de bu planda önemli rol oynuyor. Ersun Hoca, bu doğrultuda sarı-lacivertlilerin yeni 1 numarası Altay Bayındır'la özel olarak ilgileniyor.

Topun oyuna doğru şekilde sokulmasının büyük önem arz ettiğini belirten Yanal, ayağı düzgün olan genç kaleci libero gibi kullanmayı hedefliyor.

Altay'ın transferinde bu sebeple ısrarcı olan Yanal, kaleden başlayacak hızlı ataklarla rakibin hem baskısını kırmayı hem de savunma dengesini bozmayı planlıyor.