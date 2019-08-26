Altay Bayındır: İnşallah Volkan Demirel gibi olurum

Başakşehir'i 2-1 yenerek 2'de 2 yapan Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE GİBİ OYNADIK"

21 yaşındaki eldiven çok kritik bir galibiyet aldıklarını belirterek "Yediğim golde 'Nasıl daha iyi pozisyon alabilirdim, nasıl kurtarabilirdim' gibi hocamızla birlikte gerekli değerlendirmeyi yapacağız. Önümüzdeki maçlarda daha dikkatli olacağız. Bizim için önemli bir galibiyetti. Başakşehir'i evinde yenmek önemliydi. Başakşehir güçlü bir ekip, ama biz de Fenerbahçeyiz, büyük bir camiayız. Bunun bilincinde oynadık. Geriye düştük, ama hiçbir zaman oyundan kopmadık. Aynı disiplinle mücadele ettik, devre arasında hocamızın söylediklerini yaptık. Skor 0-0 gibiymiş gibi sahaya çıkıp taktik disipline uyarak futbolumuzu sahaya yansıttık ve 2-1 öne geçmeyi başardık çok mutluyuz" dedi.

Altay, Visca'nın vuruşunda yaptığı kurtarışla ilgili ise "Kalecinin işi kurtarış yapmak. Ne mutlu kurtarış yaptığım ve takıma katkı sağladığım için. Önümüzdeki maçlarda devamı gelir inşallah" ifadelerini kullandı.

"VOLKAN AĞABEY GİBİ OLMAK İSTİYORUM"

"Volkan Demirel büyük bir değeri Fenerbahce camiası için. Gercekten çok büyük bir ismi. İnşallah ben de onun gibi olurum. Nice maçlar oynarım Fenerbahçe formasıyla. Nice iyi maçlar şampiyonluklar yaşarım. Volkan ağabeyin yaşadığı duyguları ben de yaşarım inşallah."