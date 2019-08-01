Altay Bayındır, Real Madrid karşısında 9 kurtarış yaptı

Özel bir turnuva kapsamında Bayern Münih'e 6-1 yenilen Fenerbahçe, dün de Real Madrid karşısında sahadan 5-3 mağlup ayrıldı.

Sarı-lacivertli taraftarlar İspanyol devi karşısında özellikle Altay Bayındır'ın performansını beğendi.

FENERBAHÇE'NİN EN İYİSİYDİ

Ankaragücü'nden 1.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadroya katılan Altay Bayındır, Real Madrid karşısında yaptığı kurtarışlarla geçer not aldı. Genç isim, kalesinde 5 gol görse de savunmanın büyük hataları göze çarptı.

Real Madrid, 90 dakika boyunca Fenerbahçe kalesine 14'ü isabetli toplam 20 şut gönderdi. Bu 14 şutun 9'unda Altay Bayındır gole izin vermedi. 21 yaşındaki file bekçisi özellikle karşılaşma 3-2 ve 3-3'iken farkın açılmasına engel oldu.

Altay Bayındır'ın performansına büyük övgüler yapılırken, Fenerbahçe'nin 1. kalecisi olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

"DAHA İYİ OLMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIM"

Maçın ardından kendi performansı hakkında konuşan Altay, "Kurtarışlarıma değil de daha çok yediğim gollere odaklandım. Yediğim golleri nasıl çıkarabilirdim? Daha iyi nasıl oynayabilirdik? Çünkü Fenerbahçe camiasında oynuyoruz. Buradaki ilk hedefimiz de daha iyi nasıl olabilirimdir. Bu yönde çalışacağız. Eksiklerimizi kapatıp Fenerbahçe camiasına yakışır oyuncular olacağız." dedi.