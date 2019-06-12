Altay Bayındır'a Kosova'da çirkin saldırı

Ümit Milli Takımımız, Kosova Ümit Milli Takımı ile Fadil Vokri Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin ardından kalecimiz Altay Bayındır'a çirkin bir saldırı yapıldı.
VEDAT İNCEEFE İSYAN ETTİ
Kosova basınından yer alan habere göre, maçın ardından soyunma odasına giden kalecimiz Altay Bayındır'a stadyumdaki görevli güvenlikler saldırdı.
Kosova basınında yer alan videolarda ise Türkiye Ümit Milli Takımı antrenörü Vedat İnceefe olay sonrası Kosova Milli Takımı görevlilerine yaşanan olay nedeniyle sitemlerini dile getirirken görülüyor.
Hemen güvenlik görevlilerinin bulunmasını isteyen İnceefe'nin, görevlilere, "Hani kardeşlik" nerede dediği duyuluyor.
Ankaragücü kalecisi Altay Bayındır'a Kosova'da saldırı - VİDEO
Dün akşam Türkiye Ümit Milli Takımı, Kosova ile oynadığı U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme üçüncü maçında 3-1 mağlup oldu.
Fadil Vokri Stadyumu'nda oynanan müsabakada Türk Milli takımının golü 46'ncı dakikada Halil İbrahim Dervişoğlu atarken, Kosova'nın gollerini 45+2'inci dakikada Xhemajli, 72'nci dakikada Daku ve 90'ıncı dakikada Kastrati kaydetti.