Altay: Henrique'ye tekme atmadım

Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, Kayserispor maçında Henrique'yle yaşadığı pozisyon hakkında konuştu.

Bayındır, “Amacım sadece topa hamle yapmaktı. Birine zarar vermek en son isteyeceğim şey. Böyle bir karakterim yok." dedi.

(Görüntüler beIN Spots'tan alınmıştır)

"AMACIM TOPU OYUNA SOKMAKTI"

21 yaşındaki kaleci, "Geride olduğunuz bir maçta oyunu en hızlı şekilde başlatmak istersiniz. Topu alma şansı olmamasına rağmen oyuncu üzerime doğru gelmişti. Sadece oyuna odaklandığım bir noktadaydım. Yaşanan pozisyonda art niyet arayanlar oldu, bir an önce topu oyuna sokmak için yaptığım bir hamle ne yazık ki bu şekilde gelişti, ancak gerçek ekranlara yansıyan şekilde olmadı." ifadelerini kullandı.

(Görüntüler beIN Spots'tan alınmıştır)

"KARİYERİM BOYUNCA HİÇ KIRMIZI KART GÖRMEDİM"

Altay, "Kariyerim boyunca üç sarı kart gördüm ve hiç kırmızı kart görmedim. Takım olarak bu sezon temiz bir futbol oynuyoruz. Sadece futbola ve sahadaki oyunumuza odaklanıyoruz. Ligin en az sarı kart gören takımıyız." şeklinde konuştu.