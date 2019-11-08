Altay Pirge dünya üçüncüsü oldu

Kariyerinde ilk kez bu çapta büyük bir turnuvaya katılan Karamürselli sporcu Altay Pirge, yarı finalde dünya şampiyonu olan Ürdünlü sporcuya mağlup olunca bronz madalyaya uzandı.

Jui jitsuda Türkiye şampiyonu olduğunu hatırlatan Altay Pirge, dünya çapında önemli bir turnuvada dereceye girmenin gururunu yaşadığını belirterek, “Hedefim şampiyonluktu ancak bu turnuva benim açımdan önemli bir tecrübe oldu. Önemli rakiplere karşı güzel galibiyetler aldım. İnşallah sonraki turnuvalarda alacağım madalya altın olacaktır” dedi.

MERİH SPONSOR OLDU

Şampiyonaya hazırlık aşamasında Karamürsel Belediyesi’ndeki işinden ayrılmak zorunda kaldığını belirten Pirge, “Bu aşamada kendisi de Karamürselli olan milli futbolcumuz Merih Demiral bana sponsor oldu. Kendisine ve sevgili Tayfun Kıy’a maddi manevi desteklerinden dolayı teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

ÇAKAR GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI

Öte yandan Korkuteli Belediyespor Kulubü MMA sporcusu Yıldırım Çakar ise turnuvayı ikinci olarak tamamlayarak gümüş madalya kazandı