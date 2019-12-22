Altay, Süper Lig yarışına tutundu

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Altay karşı karşıya geldi. Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Altay, 3-1'lik skorla kazandı.
Altay, 5. dakikada Leandrinho'nun attığı golle öne geçti. Erzurum, 11. dakikada Mickael Pote ile eşitliği sağladı.
Konuk ekip Altay, 21. dakikada Marco Paixao ile tekrar öne geçti ve ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. Marco Paixao, 54. dakikada ikinci kez sahneye çıktı ve Altay'ın farkı 2'ye çıkarmasını sağladı.
BU GALİBİYET ALTAY'I UMUTLANDIRDI
Bu sonucun ardından BB Erzurum, 27 puanda kaldı ve zirve yarışında ağır bir yara aldı. Altay ise puanını 23'e yükselterek ilk 6 için umutlarını artırdı.
BB Erzurum, gelecek hafta Ümraniyespor'a konuk olacak. Altay ise sahasında Giresunspor'u ağırlayacak.