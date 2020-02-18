Altay'da Ali Tandoğan dönemi sona erdi

TFF 1. Lig'de Keçiörengücü yenilgisi sonrası play-off hattının dışında kalan Altay'da, 3. Lig'den bu yana görevde olan sportif direktör Özden Töraydın'la yolların sürpriz bir şekilde ayrılmasının ardından, koltuğu sallantıda olan teknik direktör Ali Tandoğan'ın da görevine son verildi.

Siyah-beyazlılarda Sait Karafırtınalar'ın yerine 15. haftada göreve gelen Tandoğan, yalnız 8 maçta takımın dümeninde yer alıp 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi aldı.

İzmir ekibinde Tandoğan'ın yerine teknik direktörlük için Ahmet Taşyürek, Yücel İldiz, Yalçın Koşukavak ve Metin Diyadin gibi hocaların adı geçiyor.