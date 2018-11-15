Altay'dan açıklama: Süper Lig'e hazır değiliz

Spor Toto 1'inci Lig'de taraftarının önünde Adana Demirspor'u 3-0 yenerek alkış toplayan Altay'da teknik direktör Özden Töraydın, ayaklarının yere sağlam basacağını dile getirdi.

Devre arasına kadar oynayacakları 5 maçta oyun disiplininden taviz vermeyeceklerini belirten teknik patron Töraydın, "Bu ligde haddimizi bilerek oynamak zorundayız. İl takımlarına karşı mücadele ediyoruz. En büyük eksiğimiz olan coşkuyu geçen hafta yakaladık. Daha çok çalışıp, daha iyi hazırlanacağız. Maksimum puan toplayıp alt gruptan kurtulmanın çalışmalarını yapacağız" dedi.

Altay'da göreve başladıklarında Süper Lig'e çıkmak için 7 yıllık bir plan yaptıklarını hatırlatan Özden Töraydın, "Süper Lig için şu an tesislerimiz yeterli değil. Stadımız yok. Eksiklerimizi biliyoruz. İlk amacımız bu ligde kalıcı Altay yaratmak. Hırslı insanlarız ancak gerçekler doğrultusunda hedef koymamız gerekiyor. Gerekli altyapıları sağladıktan sonra Süper Lig'e hazır hale geleceğiz" diye konuştu.

Öte yandan deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarına başlayan Altay'da sarı kart cezalısı durumuna düşen ön libero Atakan, Ümit Milli Takım'a katıldı.