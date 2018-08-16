Altidore hat-trick yaptı kupayı getirdi

Kanada Şampiyonası finalinde Toronto FC'nin Vancouver Whitecaps'i 5-2 mağlup ettiği maça, bir dönem Bursaspor'da da forma giyen Jozy Altidore'ın performansı damga vurdu.

TORONTO KANADA ŞAMPİYONU

İlk maçta 2-2 berabere kaldığı rakibini evindeki rövanşta farklı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Toronto FC adına 39, 49 ve 53. dakikalarda fileleri havalandıran ABD'li golcü, hat-trick yaparak kupayı takımına getirdi. Ev sahibi ekibin diğer gollerini Sebastian Giovinco ve yine yolu bir dönem Türkiye'den geçen Tosaint Ricketts kaydetti.

Vancouver Whitecaps adına Kei Kamara ve Brek Shea'nın golleri şampiyonluk için yeterli olmadı. Bu yıl 11.si düzenlenen Kanada Şampiyonası'nda 7. kez kupaya uzanan Toronto FC, MLS sezonuna paralel olarak Kanada'nın futbol takımlarını karşılaştıran bu turnuvanın açık ara farkla en başarılı takımı konumunda.