Altın Ayakkabı ödülü 5. kez Messi'nin

Barcelona ile bu sezon lig şampiyonluğuna ulaşan Lionel Messi, Altın Ayakkabı'nın sahibi oldu.

Sezonu 34 golle tamamlayan Messi, Avrupa'da sezonun en golcü ismine verilen Altın Ayakkabı'yı kazandı. İspanya Ligi'nin en golcü ismine verilen Hichichi Ödülü'nü de alan Arjantinli, İspanya La Liga tarihinde Quini, Alfredo di Stegano ve Hugo Sanchez'in ardından 5 kez gol krallığına uzanan 4. isim oldu.

RONALDO'YU GERİDE BIRAKTI

Üst üste 2., toplamda da 5. kez 'Altın Ayakkabı' ödülünü kazanan Messi bu istatistiğiyle de 4 kez Altın Ayakkabı kazanan Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı.

Lionel Messi'yi, sezonu 32 golle kapatan Liverpool'lu Muhammed Salah takip etti. Bu iki oyuncunun diğer takipçileri Harry Kane (Tottenham Hotspur - 30 gol), Ciro Immobile (Lazio - 29 gol), Robert Lewandowski (Bayern Münih - 29 gol), Mauro Icardi (Inter - 29 gol) ve Edinoson Cavani (PSG - 28 gol) takip etti.

Jonas, Benfica formasıyla 34 gol kaydetmesine karşın ülke puanın düşük olmasının da etkisiyle kendisine 8. sırada yer buldu. İspanya Ligi'ne kötü başlamasına karşın daha sonra açılan Cristiano Ronaldo ise sezonu 26 golle tamamladı.