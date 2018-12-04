1 Altın Top ödülü Modric'e verildi Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü, Real Madrid'in Hırvat orta saha oyuncusu Luka Modric kazandı.

2 Koeman kaybedilen 2 puandan şikayetçi Fenerbahçe'de teknik sorumlu Erwin Koeman, Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada "Kazanamamak bizim için bir hayal kırıklığı." dedi.

3 Kasımpaşa'nın golü neden iptal oldu Kasımpaşa'nın Fenerbahçe'ye 8. dakikada Samuel Eduok ile attığı gol, alan ihlali gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Kural kitapçığı pozisyon için ne diyor sizin için derledik.

4 Beşiktaş'ta Caner Erkin sakatlandı Galatasaray derbisinde sakatlanan Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin sezonun ilk yarısını kapattı.

5 Obradovic sahnenin tozunu attı Fenerbahçe Baskekbol Takımı'nın başantrenörü Zeljko Obradovic dans pistinde hünerlerini sergiledi.

6 Fenerbahçe evinde Kasımpaşa'yla berabere kaldı Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertli takım, bu sonucun ardından puanını 14'e yükseltse de puan cetvelinde 15. sırada kaldı.

7 Karaman ve Sosa, kangal çiftliğini ziyaret etti Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ve takım kaptanı Jose Sosa, Sivas’ta kangal yetiştiriciliği yapan bir çiftliği ziyaret etti.

8 Süper Lig'de topun oyunda kalma süresi yerlerde Spor Toto Süper Lig, "topun oyunda kaldığı süre" istatistiğinde Macaristan, Belarus, Finlandiya, Slovakya ve Slovenya gibi ülkelerin gerisinde kalarak, Avrupa'nın 20. sırasında yer alıyor.

9 VAR hakemleri: Onyekuru Necip'e faul yaptı Beşiktaş-Galatasaray derbisinin en çok tartışılan anı şüphesiz Onyekuru'nun penaltı pozisyonuydu. VAR hakemlerine göre, Nijeryalı futbolcu Necip'e faul yaptı.