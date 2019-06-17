Altınordu, Berkay Samancı ile sözleşme yeniledi

Altınordu Kulübü İcra Kurulu Başkanı Barış Orhunbilge, yaptığı açıklamada, sözleşmesi sona eren ön libero Berkay Samancı ile 1+1 anlaşma sağladıklarını bildirdi.

Berkay Samancı'yı ailelerinin bir üyesi olarak gördüklerini belirten Orhunbilge, "Karakteriyle her zaman gençlerimize örnek gösterdiğimiz, sorumluluk sahibi ve görev adamı bir oyuncu ile yeniden birlikteyiz. Yeni sezonda kendisine başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.

Berkay Samancı da en büyük hayalinin Altınordu formasıyla Süper Lig'e yükselme sevinci yaşamak olduğunu kaydetti.