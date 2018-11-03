Altınordu, ilk 6'ya ortak oldu

Şampiyonluk parolasıyla başladığı Spor Toto 1'inci Lig'de ilk 8 haftada sadece 1 galibiyet alarak düşme hattına yaklaşan Altınordu, üst üste aldığı 3 galibiyetle ilk 6 yarışına ortak oldu.

Eskişehirspor ve Osmanlıspor'un (D) ardından son olarak düşme hattındaki Tetiş Yapı Elazığspor'u 90+2'nci dakikada stoper Sinan'ın kafa golüyle mağlup eden İzmir ekibi, zor da olsa 3 puana cebine koymanın sevincini yaşadı. İki takımın birer penaltı kazanıp gole çevirdiği, Elazığspor'un 9, Altınordu'nun ise 10 kişi kaldığı keyifli mücadelede sahadan zaferle ayrılan Altınordu ilk kez 3'te 3 yaparak gözünü Play-Off hattına dikti.

47'nci yaş gününde gelen galibiyetle moral bulan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, gergin ve önemli bir maçı kazandıklarını ifade ederek, "3 kırmızı kart, 2 penaltı ve 5 gol, sanırım maçın atmosferini çok iyi şekilde özetliyor. Son 5 maçta 11 puan aldık. İstediğimiz, beklediğimiz ve hayal ettiğimiz çıkış buydu. Şimdi artık gerisini de getirmeliyiz" diye konuştu.

Öte yandan 90'ıncı dakikada önce Ali Fırat'ı iterek sarı, daha sonra Bjarnason'u iterek ikinci sarıdan kırmızı kart gören kaptan Hasan maçtan sonra arkadaşlarından ve teknik heyetten özür diledi. Yönetim hafta içinde Hasan'a ceza verecek.