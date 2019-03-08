Altınordu, kaybedilen puanları telafi edecek

1 Fırat Aydınus ve Yusuf Bozdoğan PFDK'lık Türkiye Futbol Federasyonu, Malatyaspor-Başakişehir maçında kavga eden hakemler Fırat Aydınus ve Yusuf Bozdoğan'ı PFDK'ya sevk etti.

2 UEFA'dan Cüneyt Çakır'a tam not Haftalık VAR raporunu yayınlayan UEFA, Cüneyt Çakır'ın Porto-Roma maçındaki kararlarının doğru olduğunu açıkladı.

3 Real Madrid'de Ramos-Perez gerginliği Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Real Madrid'de sular durulmuyor. 4-1'lik Ajax yenilgisi sonrası Başkan Perez'le Ramos arasında tartışma yaşandı.

4 Tarihe geçen Türk kadınları Hayatın her alanında olduğu gibi sporda da Türk kadınları, güreşten eskrime, tekvandodan okçuluğa kadar birçok branşta elde ettikleri başarılarla adlarını spor tarihine yazdırdı.

5 Fırat Aydınus'la yardımcısı arasındaki o diyalog Yusuf Bozdoğan'la kavga ettiği için PFDK'ya sevk edilen Fırat Aydınus'un yardımcısına söylediği ağır küfürler ortaya çıktı.

6 Şenol Güneş'in sözleri kafaları karıştırdı Şenol Güneş'in dün düzenlediği basın toplantısında, "Hayat ne olacağını bilemezsin! Başkan ile bir sorunumuz yok, bakarsınız başka yerde buluşuruz" demesi akıllara TFF başkanlığını getirdi.

7 Fatih Terim'den Diagne'ye gol taktiği Galatasaray formasıyla sadece penaltıdan Trabzonspor'a gol atabilen Diagne'yle görüşen Fatih Terim, 27 yaşındaki golcüye taktik verdi.

8 Eşref Hamamcıoğlu: Biz yine F.Bahçe'yi geçeriz 1959'dan önceki şampiyonlukların sayılmasını isteyen Fenerbahçe'ye Galatasaray'dan gönderme geldi. Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, "Biz yine onları geçeriz" dedi.

9 Roma Hagi'yle görüşüyor Di Francesco ile yollarını ayıran Roma yeni teknik direktörlük görevi için Gheorghe Hagi'yi gündemine aldı.