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Altınordu Kemal Rüzgar'ı kadrosuna kattı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, gurbetçi futbolcu Kemal Rüzgar'la anlaştı.

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Altınordu Kemal Rüzgar'ı kadrosuna kattı

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, Almanya 4. Lig takımlarından Viktoria Köln'de oynayan 23 yaşındaki forvetle 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Kemal Rüzgar'ın Almanya'da Fortuna Düsseldorf, Bayer Leverkusen, Osnabrück ve Viktoria Köln formaları giydiği belirtildi.

Transferinin gerçekleşmesinden dolayı mutlu olduğunu belirten Kemal Rüzgar, "Forvet olarak gol atmak istiyorum ama daha önemlisi takımımıza faydalı ve başarılı olmak.Atacağım gollerle öncelikle play-off potasına gireriz. Takıma hemen adapte olacağımı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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