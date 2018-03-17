Altınordu play-off'a 90+7'deki golle tutundu

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasındaki mücadele, Bornova Stadı'nda oynandı.
KERİM GALİBİYET GOLÜNÜ ATTI
Altınordu 22. dakikada Kerim Avcı'nın golüyle öne geçerken, Denizlispor'a beraberliği getiren gol, 47. dakikada Mehmet Akyüz'den geldi. Karşılaşma bu skorla bitecek derken 90+7. dakikada Kerim tekrar sahneye çıktı ve takımına galibiyeti getirdi.
Bu sonucun ardından Altınordu üst üste 4. galibiyetini aldı ve 48 puanla 4. sıraya yerleşti. Denizlispor ise üst üste 2. yenilgisini alarak 30 puanla 16. sırada kaldı.
Spor Toto 1. lig'in 29. haftasında Altınordu deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacakken, Denizlispor ise evinde Ankaragücü'nü konuk edecek.