Altınordu, Salih Uçan'ı istiyor

Bucaspor altyapısında yetişen oradan da Fenerbahçe'ye transfer olan Salih Uçan beklenen patlamaya bir türlü yapamadı.

ROMA VE SİON'DA YAPAMADI

Sarı-lacivertli ekipten 2014 yılında kiralık gittiği Roma'da 2 yıl boyunca düzenli oynama şansı bulamayan Salih, Fenerbahçe'ye geri döndü.

Fenerbahçe'de geçirdiği 1 yılın ardından yine istikrarlı olarak kendini gösteremeyen Salih, bu kez İsviçre'nin Sion takımına kiralandı. Kiralık gittiği Sion'da da hayal kırıklığı yaratan Salih Uçan'a Altınordu talip oldu.

Bucaspor'da iken Salih'i Fenerbahçe'ye satan Altınordu'nun başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın yönetime, "Salih'i bize gönderin. Avrupa'ya çıkacak seviyeye getirelim. Satışından bize de yüzde verin" teklifi yaptığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde Salih Uçan'ın geleceğiyle ilgili bir karar vermesi bekleniyor.