Altınordu sezonun ikinci yarısı için iyi yolda

1 Şenol Güneş: Burak Yılmaz'a kefilim Şenol Güneş, bazı taraftarların transferine karşı çıktığı Burak Yılmaz hakkında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Hataları olmuştur, hepimizin oldu ancak kalbi temiz bir çocuktur" dedi.

2 Feghouli: Slimani değil Fenerbahçe kötü Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Feghouli, henüz beklentileri karşılamayan vatandaşı Slimani hakkında konuştu. 29 yaşındaki futbolcu, "Fenerbahçe'nin daha yenilikçi bir futbol oynaması lazım" dedi.

3 Tolgay: Fenerbahçe'de oynamak istiyorum Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan ve Antalya kampına götürülmeyen Tolgay Arslan, kulüple bağlarını kopardı. 28 yaşındaki futbolcunun F.Bahçe'yle prensipte anlaştığı öğrenildi.

4 Çotanak Stadı'nda sona gelindi Giresun'da yapılan 22 bin 28 seyirci kapasiteli Çotanak Stadı'nın büyük bir bölümü tamamlandı. Stadın önümüzdeki sezona yetiştirileceği öğrenildi.

5 Galatasaray'ın forvet planı Eren Derdiyok'la yola devam etmeme kararı alan Galatasaray'da henüz bir forvet transferi yapılmadı. Yönetim, Alan, Batshuayi ve Demba Ba'nın ardından Benjamin Tetteh'i de listeye dahil etti.

6 Roma Ozan Kabak'ı istiyor İstihbaratlarıyla ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio, Roma'nın Ozan Kabak'ın peşinde olduğunu söyledi.

7 Hakan Keleş: Beşiktaş Douglas'ı istedi Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Beşiktaş'ın Douglas'ı transfer etmek istediğini söyledi. Keleş ayrıca siyah-beyazlıların genç stoperi Fatih Aksoy'a talip olduklarını da açıkladı.

8 Belhanda: Ben 10 numara değilim Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Belhanda, basın mensuplarını eleştirdi. 28 yaşındaki futbolcu, "Maç başında beni 10 numara mevkiine koymamalılar. Ben 8 numarayım" dedi.

9 Semih Kaya trafik kazası geçirdi Sparta Prag forması giyen eski Galatasaraylı Semih Kaya, antrenmana giderken Mercedes marka arabasıyla kaza yaptı.