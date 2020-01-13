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Altınordu'da hedef play-off

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, ikinci yarıda hedeflerinin play-Off olduğunu söylerken, Süper Lig için verdikleri mücadelede genç oyuncuları da vitrine çıkarmak istedikleri vurguladı.

| İHA
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Altınordu'da hedef play-off

Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, kırmızı-lacivertli ekibin ligin ikinci yarısında yinep play-off hedefinde olduğunu söyledi.

Ligin ikinci yarılarında her zaman çok iyi performans sergilediklerini kaydeden Eroğlu, "Son sekiz haftadaki çıkışımızla devreyi 18 puanla bitirdik. Bu ivme, bize ikinci yarı öncesinde büyük motivasyon sağlayacak." dedi.

"SERİ YAKALAMAK İSTİYORUZ"

Eroğlu, "Önümüzde birbirinden zorlu 17 maç var. Başlangıçtaki puan kayıplarımız nedeniyle şu anda play-offun dokuz puan gerisindeyiz. Son üç sezonda ligin ikinci yarılarında iki kez 31, bir kez de 33 puan aldık. Bu sezon ikinci devre hedefimiz 35 puan. Başarabilirsek ki ben buna inanıyorum, yine play-off için iddialı konuma geliriz. Bu açıdan önümüzdeki hafta Hatayspor maçıyla başlayacağımız seri, büyük önem taşıyor." diye konuştu.

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