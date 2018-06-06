Altınordu'dan Atletico'ya ziyaret

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, Altınordu Futbol Meslek Okulu Kıdemli Genel Kaptanı Sedat Gündoğdu, sportif etkinlikler yönetmeni Umut Köse, 17 yaş altı antrenörü Hasan Fırat, yardımcı antrenör Cenk Çoyduyar ile kaleci antrenörü Murat Gönen'den oluşan heyetin Atletico Madridli yöneticiler Alejandro Longa ve Jorge Peraza ile bir araya geldiği belirtildi.

Longa ve Peraza'nın bu hafta sonunda 14 yaş altı takımların katılımıyla İspanya’da başlayacak Wanda Kupası hakkında bilgiler aktardığı bildirildi. İki kulüp arasında karşılıklı entegrasyonu sağlamak üzere saha çalışmaları ve antrenör seminerleri gibi konularda fikir alışverişi yapıldığı kaydedildi. Öte yandan bu yıl ilk kez düzenlenecek Wanda Kupası'nda mücadele edecek Altınordu 14 yaş altı takımının yarın İspanya'ya gideceği bildirildi.

Organizasyonda A Grubu’nda mücadele edecek Altınordu'nun 8 Haziran Cuma günü Juventus ve Dallas, 9 Haziran Cumartesi günü ise Liverpool, Atletico Madrid ve Porto ile karşılaşacağı aktarıldı.