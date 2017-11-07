Altınordu'dan Nuri Şahin'e davet

Mehmet Özkan, kulübün internet sitesinde "Bizden size" adlı köşesinde Nuri Şahin'in A Milli Takım'ı bıraktığı ile ilgili açıklamasını paylaştı.

ALTINORDU'DAN DAVET

Nuri Şahin'i dinlemek istediklerini belirten Özkan, "Nuri Şahin kardeşim, hakkımızı helal etmek isteriz. Evlatlarımız ile birlikte sana sarılmak ve seni dinlemek isteriz. O kadar çok ihtiyacımız var ki, bilemezsin." ifadelerini kullandı.

Milli formayı ilk kez 17 yaşında Almanya ile yapılan özel maçta giyen ve bu karşılaşmada bir de gol atan Nuri Şahin, 2 Kasım'da yaptığı açıklama ile A Milli Takım kariyerini sonlandırdığını duyurmuştu.