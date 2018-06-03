Altınordulu gençler yarı finalde

İspanya'da düzenlenen dünyanın 17 yaş kategorisindeki en büyük futbol turnuvasında Barcelona, Marsilya, Steaua ve Santos gibi ekipler elenirken, Leganes'i 2-1 yenen Altınordulu gençler yarı final biletini kaptı.

Altınordu U17 Takımı, Dünya Kulüpler Kupası'nda (Mundial de Clubes) adını yarı finale yazdırarak tarihi bir başarılı yakaladı. Real Madrid, Atletico Madrid ve Palmeiras ile birlikte en iyi dört takım arasına kalan kırmızı-lacivertliler, final bileti için yarın saat 17.00'de Palmeiras ile karşılaşacak.

Madrid'de gerçekleşen organizasyonda grup serisinde Barcelona'yı 2-1 yenip, Jef United ile 1-1 berabere kalan, Snatos'a ise 3-2 mağlup olan Altınordu U17 takımı, ikinci sırada yer alıp ilk sekize kaldı. Çeyrek final maçında Leganes önünde henüz 1. dakikada 1-0 geriye düşüp, penaltı kaçırmasına rağmen yılmayan İzmir ekibi, Barışcan Işık Altunbaş ve Atalay Yıldırım'ın golleriyle 2-1 kazanıp yarı finale kaldı.

KIRGIZLARI KONUK ETTİ

Kırgızistan Futbol Federasyonu (KFF) Başkanı Semetei Sultanov, Altınordu'yu ziyaret etti. Torbalı Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette Başkan Vekili Barış Orhunbilge, Semetei Sultanov'a forma hediye etti. Ziyarette KFF 2. Başkanı Dastan Konokbaev ve KFF Türkiye ve Azerbaycan Sorumlusu Nihat Kurnaz da yer aldı. Kırgızistan'da yeni atılımlar planladıklarını söyleyen Federasyon Başkanı Sultanov, "Altınordu'nun yapılanmasını örnek alacağız" dedi.